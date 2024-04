Lenker stießen zusammen Zwei Radfahrer stürzen nach Kollision in Goch schwer

In Goch ist es am Wochenende zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Am Samstagnachmittag (6. April 2024) gegen 15.35 Uhr fuhren eine 51-jährige Gocherin und ein 49-jähriger Gocher den Geh- und Radweg an der Neuen Kranenburger Straße in Richtung Grunewald entlang, als sich die Lenker der Fahrräder berührten und beide zu Fall kamen.