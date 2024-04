Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der Landstraße 116

Bei einem Auffahrunfall auf der Landstraße 116 wurden am Montagvormittag zwei Personen verletzt. In der Nähe des Kreisverkehrs an der Stadtgrenze zu Bedburg hatten Augenzeugen gegen 9.40 Uhr zunächst einen Unfall mit eingeklemmter Person gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten Feuerwehr und Rettungsdienst schnell Entwarnung gegeben. Keiner der beiden Verletzten war im Fahrzeug eingeschlossen.