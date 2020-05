Bäume in Viersen : Bäume im Wald werden gestutzt und gefällt

Viersen Vor allem mit Buchen, Birken und Ahornbäumen im Stadtgebiet befassen sich Stadtförster Rainer Kammann und sein Team derzeit. Viele Buchen leiden unter der sogenannten Buchenkomplexkrankheit, viele Ahornbäume sind von der Rußrindenkrankheit befallen.

Den Forstleuten bereitet nach Angaben der Stadtverwaltung nach wie vor die Buchenkomplexkrankheit große Sorgen. Diese Krankheit könne dazu führen, dass ohne vorher von außen erkennbare Anzeichen Teile von Baumkronen oder starke Äste abbrechen. Stadtförster Kamman erklärt: „Die Äste tragen volles Grün und sehen gesund aus.“ Im Nachhinein stelle sich dann aber heraus, dass das Holz trocken und spröde war. Dabei sollten die Äste gerade in der Wachstums- und Austriebphase im Frühjahr „im Saft stehen“. Die Krankheit befalle vor allem alte Buchen, die so nach 120 bis 160 Jahren rasch an ihr Lebensende kommen. Die Städtischen Betriebe versuchten, durch teilweise sehr intensive Rückschnitte der Kronen zu retten, was noch zu retten ist. Dabei gehe es auch darum, Gefahren zu verringern.