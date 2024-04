Kreuz Recklinghausen und Henrichenburg Autobahn 2 nach Lkw-Unfall mehrere Stunden lang gesperrt

Nach einem schweren Lastwagenunfall ist die Autobahn 2 bei Recklinghausen am Dienstag (9. April 2024) über mehrere Stunden gesperrt gewesen. Drei Fahrzeuge seien am Morgen im Berufsverkehr an einem Stauende aufeinander aufgefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Lieferwagen wurde dabei zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt, die Insassen kamen mit vermutlich lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.