Vandalismus in Brüggen : Ungewisse Zukunft für die Wasserburg

Brüggen Seitdem die Gemeindeverwaltung die Wasserburg, das frühere Pumpenhaus an der Straße „Am Bruch“, erworben hat, steht es leer. Ab Mitte Januar 2020 kam es dort und in der Umgebung mehrfach zu Sachbeschädigungen, die Gemeinde setzte eine Belohnung aus. Wie es jetzt weitergeht.

Immer wieder Vandalismus, Einbruch und versuchte Brandstiftung an der Wasserburg, dem Kapellchen und der Scheune sowie Beschädigungen auf einem Pferdehof: Eine Serie solcher Vorfälle hatte ab Mitte Januar für Unruhe bei den Anwohnern an der Straße „Am Bruch“ und am Deichweg gesorgt. Die Polizei hatte die Ermittlungen aufgenommen, danach verstärkte Streifen angekündigt. Die Gemeindeverwaltung Brüggen hatte zudem eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt, um Hinweise auf die Täter zu erhalten. Doch: „Neue Erkenntnisse gibt es zu den Vorfällen nicht“, sagt Frank Spinnrath vom Fachbereich Bauen bei der Gemeindeverwaltung.