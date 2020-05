Verkehr in Brüggen : Grüne fordern durchgehend Tempo 30 für Borner Straße

Brüggen Wenn die Bereiche mit Tempo 50 durch Tempo 30 ersetzt werden, wäre die schmale, viel befahrene Borner Straße in Brüggen für Radfahrer sicherer, sagen die Grünen. Ein Konzept gibt es bereits.

Durchgehend Tempo 30 für die vielbefahrene Borner Straße: Das fordern die Brüggener Bündnisgrünen in einem Antrag für die nächste Sitzung des Gemeinderates im Juni. Hintergrund ist dabei die Novelle der Straßenverkehrsordnung, die beim Überholen von Radlern einen Mindestabstand von 1,50 Metern vorschreibt. Allerdings: „Die Gesamtbreite der Straße lässt eine Verbeiterung der geplanten Radfahrstreifen nicht zu“, erläutert René Bongartz, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Deshalb soll eine Reduzierung des Tempos auf der gesamten Straße dafür sorgen, dass Radfahrer in Zukunft sicherer unterwegs sein können.

Bei den jetzigen Plänen stellen die Grüne diese Rechnung auf: „Geht man davon aus, dass ein Radler idealerweise in der Mitte eines Radfahrstreifens fährt, so bleibt bis zum Fahrbereich des motorisierten Verkehrs unter Beachtung der Körperbreite der Person und der Breite der Fahrbahnmarkierung ein Abstand von rechnerisch 87,5 Zentimeter.“ Also deutlich weniger als die verlangten 1,50 Meter. Die durchgehende Fahrbahnmarkierung verleite Autofahrer dazu, die vergleichsweise schmale Fahrstreifenbreite bis an den Markierungsstreifen heran auszunutzen. Radfahrer würden auch in Zukunft durch den motorisierten Verkehr überholt werden, doch die Gefahr für sie sei bei einer Kollision mit Tempo 30 geringer als bei einer mit Tempo 50.