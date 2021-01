Corona im Kreis Viersen : Sechs weitere Infizierte im Kreis Viersen gestorben

Kreis Viersen Der Inzidenzwert im Kreis Viersen sinkt, doch die verschärften Schutzmaßnahmen bleiben weiter in Kraft. Aktuell gelten 1191 Menschen im Kreisgebiet als infiziert.

Sechs weitere Menschen im Kreis Viersen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Wie eine Sprecherin des Kreises Viersen am Montag mitteilte, handelt es sich um eine 88-Jährige aus Niederkrüchten, eine 89-Jährige aus Viersen, eine 84-Jährige und eine 86-Jährige aus Nettetal sowie eine 84-Jährige und einen 92-Jährigen aus Kempen. Dem Kreis Viersen sind am Montag 25 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekanntgeworden.

Derzeit werden in den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen 87 Corona-Patienten stationär behandelt, davon befinden sich sieben auf Intensivstationen, sie alle werden beatmet. Weitere Fälle gibt es auch in Pflegeheimen. Im Paulusstift in Viersen haben sich drei Mitarbeiter infiziert, somit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten auf fünf; im Haus Bodelschwingh in Viersen haben sich zwei Mitarbeiter infiziert, im Haus St. Franziskus in Brüggen ist es ein Mitarbeiter.