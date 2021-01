Sammelaktion in Viersen : Althandy spenden und Hilfsprojekte unterstützen

Viersen Ab sofort stehen Sammelboxen in Alt-Viersen, Dülken und Süchteln. Das Aktionswerk Missio steht hinter dem Projekt.

Seit einigen Jahren organisiert er in Viersen das Althandy-Sammelprojekt, hinter dem das Aktionswerk Missio aus Aachen steht. Ab sofort sind bis Ende Januar in den Sparkassen-Filialen in Alt-Viersen, Dülken und Süchteln Boxen aufgestellt, in die Altgeräte geworfen werden können.