Bearbeitung der Steuererklärung : So sieht Viersen im Ranking der Finanzämter aus

Das Finanzamt Viersen an der Eindhovener Straße in Dülken. Foto: Franz Heinrich Busch (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Kreis Viersen Jedes Jahr zu Jahresbeginn veröffentlicht „Lohnsteuer kompakt“ ein bundesweites Ranking der Finanzämter bundesweit und in den einzelnen Ländern. NRW liegt dabei auf Platz vier. Die Finanzämter Viersen und Kempen sind bei der Bearbeitungsdauer von Steuererklärung schneller als die Finanzämter im Landesdurchschnitt.

Die Finanzämter in Viersen und Kempen gehören nach Unterlagen von Lohnsteuer Kompakt Berlin zum vorderen Mittelfeld, was die Schnelligkeit bei der aktuellen Bearbeitung von Steuererklärungen anbetrifft. In Viersen liegt die Dauer bei 44 Tagen, in Kempen bei 42 Tagen. Das Kempener Finanzamt ist auch für Nettetal, Grefrath und Tönisvorst zuständig. Viersen bearbeitet auch die Steuererklärungen aus Brüggen, Schwalmtal, Niederkrüchten und Willich.