Schwalmtaler sollen Material zu Rösler liefern : Neue Bildband-Reihe über Schwalmtal geplant

Schwalmtal Werner Lüders und Biggi Mestmäcker arbeiten am ersten Band einer neuen Reihe. Zum Auftakt geht es um die Rösler Draht AG. Wie ihnen die Schwalmtaler dabei helfen können.

Bald ist die Waldnieler Rösler Draht AG nur noch Geschichte. Voraussichtlich 2021 wird das gesamte Gelände dem Erdboden gleichgemacht, um Platz für einen Logistikpark zu schaffen. Damit gehen knapp 150 Jahre Firmengeschichte zu Ende. Was von Rösler bleibt, sind die Erinnerungen: solche auf dem Fotopapier und solche im Kopf. Um beide Varianten geht es Werner Lüders und Biggi Mestmäcker. Sie möchten die Erinnerungen sammeln und in ein lebendiges Buch zusammenfügen.

Die Rösler Draht AG, 1872 in Essen gegründet, verlegte 1918 ihren Sitz nach Waldniel. 1995 wurde sie an den Zaunhersteller Bekaert verkauft, 2000 folgte der Verkauf an Betafence.

Die Buch-Idee entstand auf zwei verschiedenen Wegen. Als die in Waldniel wohnende Texterin Mestmäcker während der Kommunalwahl den digitalen Wahlkampf für die Bündnisgrünen in Schwalmtal organisierte, lernte sie Werner Lüders kennen, der das Ganze als Fotograf begleitete. „Deine schönen Schwalmtalbilder sind viel zu schade für das digitale Archiv“, stellte Mestmäcker fest und entwickelte die Idee zu einer mehrteiligen Reihe von Bildbänden aus der Gemeinde Schwalmtal.

Eine andere Möglichkeit ist, Material in den Briefkasten von Biggi Mestmäcker in Waldniel, Danziger Straße 3, oder in den von Werner Lüders an der Friedhofstraße 11 in Amern einzuwerfen. Wer zuvor E-Mail-Kontakt mit Mestmäcker aufnehmen möchte, kann dies tun unter: biggi@mehralstext.de.