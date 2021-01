AfD-Mitglied für Ausschuss abgelehnt : Beschluss im Kreisausschuss war nicht rechtmäßig

Kreis Viersen Den Vorschlag der AfD-Kreistagsgruppe, ihr Mitglied Ricardo Schlief in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Senioren wählen zu lassen, hat der Kreisausschuss abgelehnt. Warum der Beschluss nicht rechtens ist.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 10. Dezember dem Nachbesetzungsvorschlag der AfD-Kreistagsgruppe für den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Senioren nicht zugestimmt. Damals kündigte Landrat Andreas Coenen (CDU) an, diesen Beschluss rechtlich prüfen zu lassen. Das hat die Kreisverwaltung inzwischen getan und kommt zu dem Urteil, dass der Beschluss nicht rechtens war.