Finanzpolitik : So plant der Kreis den Haushalt für 2021/2022

Oberberg Die Kreisumlage für die Kommunen soll erhöht werden. Dies war bereits vom Radevormwalder Kämmerer Simon Woywod scharf kritisiert worden. Der Kreis verweist auf Belastungen durch die Pandemie.

Nach dem Stand vom Anfang Dezember sollen die Hebesätze der allgemeinen Kreisumlage sich von 2020 nach 2021 von 37,7882 Prozent auf 38,8985 Prozent und in 2022 auf 39,7515 Prozent erhöhen. In der Finanzplanung wird bis 2025 ein anschließender Rückgang auf Werte unterhalb der Werte von 2020 erwartet. Die Hebesätze der Jugendamtsumlage erhöhen sich von 27,9027 Prozent auf 28,0487 Prozent und in 2022 auf 29,3097 Prozent.

Kreisdirektor Klaus Grootens ergänzt, dass sich die Kreisverwaltung der finanziellen Auswirkungen auf die kreisangehörigen Kommunen bewusst sei. Gerade deshalb wurden „Stellschrauben“, die der Gesetzgeber im Rahmen der Sonderreglungen eingeräumt hat, zu Gunsten der Kommunen gestellt. Daneben hat Kreisdirektor Klaus Grootens darauf hingewiesen, dass sich der Kreishaushalt 2021/2022 noch in der Aufstellung befinde und insbesondere konkrete Daten zu den Gewerbesteuerausgleichszahlungen an die Kommunen sowie die Höhe der angekündigten Zuwendungen aus dem „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ noch nicht vorliegen, so dass sich bis zur Einbringung des Haushalts noch Veränderungen ergeben könnten. Die Verabschiedung soll am 25. März erfolgen.