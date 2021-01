Wegen der Corona-Pandemie : Grüne: Ausschuss-Sitzungen und Info-Veranstaltungen sollen ins Internet

Der Dinslakener Stadtrat in der Corona-Pandemie. Bis in den Dezember hinein gab es politische Sitzungen unter strengen Auflagen, derzeit sind Zusammenkünfte gar nicht möglich. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Wegen der Corona-Pandemie sind Zusammenkünfte derzeit nicht möglich, weder politische Sitzungen noch Info-Veranstaltungen für Bürger. Online ginge das aber alles, sagen die Grünen in Dinslaken und beantragen, dass die Stadt die Möglichkeiten dafür schafft.

Die Grünen in Dinslaken wollen, dass Fachausschüsse des Rates künftig online zusammentreten. Und zwar so schnell wie möglich – schon ab dem nächsten Sitzungszyklus im Jahr 2021. Diese Regelung soll so lange gelten, bis der Corona-Inzidenzwert in Dinslaken wieder unter die kritische Marke von 50 sinkt.

Auch andere städtische Veranstaltungen wie Info-Abende oder Stadtteilgespräche sollten nach dem Vorschlag der Grünen jetzt im Internet stattfinden. „Zu Barmingholten, Innenstadt, Hiesfeld oder Lohberg“, zählt Fraktionschef Niklas Graf auf: „Solche Stadtteilgespräche müssen doch nicht bis alle geimpft sind auf Eis liegen.“ Bürger sollen zu allen Online-Veranstaltungen – auch den Ausschuss-Sitzungen – auf Anfrage Zugangsdaten erhalten und sich digital zuschalten können.

Es müsse alles dafür getan werden, dass die zweite Corona-Welle, die das Land derzeit im Griff hat, nicht nahtlos in eine dritte Welle übergehe, räumen die Grünen ein. Es sei richtig gewesen, dass eine für Mitte Dezember geplante Ratssitzung kurzfristig abgesagt wurde. Und auch, dass Entscheidungsbefugnisse vom Rat auf den Hauptausschuss übertragen worden sei, sei zunächst mal in Ordnung.

„Wir finden aber, die Vorberatungen, die normalerweise in den Fachausschüssen stattfindet, sollte es auch jetzt weiterhin geben“, so Niklas Graf. In Ausschuss-Sitzungen per Online-Konferenz könnten alle gewählten Lokalpolitikerinnen und -politiker sich an der Meinungsbildung beteiligen. So, „dass wir nicht im Hauptausschuss erstmals zu einer Meinungsbildung kommen“ und dann nur ein kleiner Kreis von Personen darüber befinde.

Im normalen lokalpolitischen Prozedere sind die Fachausschüsse des Rates, die auf ihre Themengebiete spezialisiert sind, nämlich dazu da, über die Entscheidungen zu beraten, abzuwägen und zu verhandeln. Auch, wenn der Stadtrat am Ende den wirksamen Beschluss fasst.

„Wir sind seit einigen Monaten auch im politischen Raum gewohnt, über Videokonferenzen zu beraten und Entscheidungen zu fällen. Das Homeoffice ist für viele zum Alltag geworden“, argumentieren die Grünen. „Wir müssen in Dinslaken in der Lage sein, auf Präsenzveranstaltungen zu verzichten und gleichzeitig den politischen Betrieb aufrechterhalten.“

„Bei einigen Veranstaltungen wie beispielsweise zur Vorstellung der Smart-City-Strategien hat die Stadtverwaltung bereits gezeigt, dass sie in der Lage ist, Veranstaltungen digital zu organisieren und erfolgreich durchzuführen“, ergänzt dazu auch Beate Stock-Schröer, ebenfalls Fraktionschefin. „Wir sollten die bestehenden und neu erworbenen Möglichkeiten nun nutzen und verantwortungsvoll handeln.“ Man könne damit gleichzeitig mehr politische Teilhabe ermöglichen und „auf verschiedenen Ebenen Schritte nach vorne machen.“

Das sieht auch Niklas Graf so. Wenn Leute von zu Hause aus dabei sein könnten, dann könnte das „die Art der Bürgerbeteiligung und Transparenz in der Lokalpolitik enorm steigern“, vermutet er.

Digitale Sitzungen des Stadtrates soll es nach dem Antrag der Grünen nicht geben. „Das hätten wir zwar gerne gehabt“, so Graf. Es gebe aber juristische Bedenken über die Wirksamkeit von Ratsbeschlüssen, die in dieser Form gefasst würden. Man wolle sich nicht „in rechtlich unsicheres Fahrwasser begeben“.

Die Stadtverwaltung hat zu dem Antrag der Grünen eine ablehnende Stellungnahme abgegeben. Sie beruft sich dabei auf den Städte- und Gemeindebund. Der Gesetzgeber habe sich im Frühjahr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie die kommunalen Vertretungen in Pandemiezeiten arbeitsfähig bleiben können. „Er hat sich dabei bewusst gegen die Möglichkeit der Online-Sitzungen ausgesprochen", so die Stadtverwaltung. Ein Argument sei gewesen, dass Sitzungen „öffentlich“ sein müssen, ein anderes, dass der Austausch in einer unmittelbaren Diskussion intensiver sei als bei einer Online-Sitzung.

Informationsveranstaltungen, Stadtteilgespräche und ähnliche Veranstaltungen sollen aber, "soweit die Möglichkeit besteht", diese im Rahmen der derzeitigen epidemischen Lage als Online-Veranstaltung technisch und inhaltlich sinnvoll zu planen, digital durchgeführt beworben und für Bürger zugänglich gemacht werden, so die Stadt.

(szf/aha)