Entscheidung im Kreisausschuss : Auf Schlachtgebühren wird ab sofort verzichtet

Halbierte Schweine hängen in einem großen Schlachthof am Haken. Mit dem Verzicht auf Schlachtgebühren möchte der Kreis Heinsberg kleine regionale Betriebe entlasten. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Erkelenzer Land Der Heinsberger Kreisausschuss beschließt einstimmig, regionale Betriebe zu entlasten. Die Neuregelung gilt seit dem 1. Januar 2021.

Die Kreisverwaltung erklärt dazu, dass ein starker wirtschaftlicher Druck besteht, gegebenenfalls das Schlacht- und Metzgerhandwerk aufzugeben und das Fleisch von großen Schlachthöfen oder Fleischproduzenten zu beziehen. In der Fleischproduktion habe in den vergangenen Jahrzehnten ein starker Strukturwandel mit einer Konzentration auf Großschlachtbetriebe stattgefunden. Die Kreisverwaltung führt weiter aus, dass das auf Masse und Kostenersparnis getrimmte System dieser Schlachthöfe sicherlich zu preisgünstigen Fleischprodukten geführt habe, wobei zunehmen wenige Großunternehmer einen erheblichen Einfluss auf das gesamte Preisgeschehen hätten. Aus diesem Grund falle es den kleinen, meist familiär geführten Handwerksbetrieben in der Region immer schwerer, auf der einen Seite die hohen europarechtlichen und durch nationale Vorschriften bedingten Auflagen in den Bereichen Hygiene, Lebensmittelsicherheit und Arbeitsabläufe zu erfüllen und auf der anderen Seite bei hoher Qualität und Angebotsvielfalt dem Preisdruck zu entsprechen.