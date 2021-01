Ältere Menschen in Rheinberg : Seniorenbeirat bestätigt bisherige Sprecherinnen

Rheinberg Bärbel Reining-Bender und Margit van Wesel sind als Sprecherinnen des Seniorenbeirats in Rheinberg bestätigt worden. Sie kündigten für Mai eine „Corona-Revue“ im Stadthaus an. Der Erlös soll soll Kunstschaffenden zugutekommen, die coronabedingt keine Einnahmen erzielen.

(RP) Bürgermeister Dietmar Heyde ließ es sich trotz engem Terminkalender nicht nehmen, den Seniorenbeirat in der Stadthalle persönlich zu begrüßen. Er bedankte sich bei den Mitgliedern für die Bereitschaft, sich für die Belange älterer Menschen in der Stadt einzusetzen, und sicherte seine Unterstützung zu.

Das Führungsduo, seit zwei Jahren für den Seniorenbeirat aktiv, gab einen Überblick über bisherige Aktivitäten. Im alten Jahr, so Bärbel Reining-Bender, sei wegen der Corona-Pandemie vieles ausgefallen. Die letzte reguläre Sitzung des Beirates fand im August statt. Da hat Bettina Schilling von der gerontopsychiatrischen Beratungsstelle des Krankenhauses St. Josef in Moers ihr Angebot für Seniorinnen und Senioren vorgestellt. Seitdem, so die Sprecherin, seien die Aktivitäten des Beirates fast zum Erliegen gekommen. Auch Sprechstunden konnten nicht angeboten werden. Telefonische Beratungen seien aber jederzeit möglich und würden auch genutzt, so Reining-Bender.