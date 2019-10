Viersen : Stadt soll Zukunftsnetz Mobilität beitreten

CDU-Fraktion stellt im Rat den Antrag, die Stadt Viersen soll Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW werden.

Für die CDU haben Fraktionsvorsitzender Stephan Sillekens und Ratsmitglied Jürgen Moers einen Antrag unterschrieben, in dem die CDU-Ratsfraktion beantragt, die Stadt Viersen solle Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW werden. Es reiche nicht, das bestehende, auf das Auto („motorisierter Individualverkehr“) ausgerichtete Mobilitätskonzept zu verbieten, es müssten dazu Alternativen geschaffen werden. Und diese seien sowohl planerisch als auch finanziell in der Umsetzung eine Herausforderung. Hierfür müsse sich die Stadt Unterstützung sichern. „Die Stadt Viersen muss sich auf den Weg machen, um den Bürgern alternative Mobilitätsangebote zu ermöglichen“, schreiben Sillekens und Moers in ihrem Antrag.