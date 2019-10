Ausstellungen in Brüggen : Zu Besuch bei Familie Otter

Die Ausstellung „Lutria lutria“ ist auf die zwei Etagen des Museums „Mensch und Jagd“ in der Burg Brüggen verteilt. In der oberen Etage sind erstmals drei Otterfiguren des Brüggener Künstlers Uwe meints gemeinsam zu sehen. In den Vitrinen finden sich etwa Schmuck, Teller, Figuren und weitere Sammlerstücke. Foto: Daniela Buschkamp