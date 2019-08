Verkehrspolitik in Neukirchen-Vluyn : Mobilitätskonzept mobilisiert die Diskussion

Neukirchen-Vluyn Der Bürgermeister weist den Ruf nach vorzeitiger Bürgerbeteiligung zurück. Die SPD knöpft sich die Heimatvereine und den Werbering vor.

Das klimafreundliche Mobilitätskonzept wird zunächst der Politik vorgestellt. Mit diesem Hinweis hat Bürgermeister Harald Lenßen die Forderung der SPD zurückgewiesen, noch vor dem 11. September das 120 Seiten starke Werk in zwei Bürgerversammlungen – ein in Vluyn, eine in Neukirchen - zu präsentieren. „Wir haben bereits zahlreiche Bürgerbeteiligungen zum Mobilitätskonzept gehabt – nun sollte das Arbeitsergebnis zunächst von der Politik diskutiert und das weitere Vorgehen beschlossen werden“, sagte Lenßen. Einem Mehrheitsbeschluss zu Bürgerversammlungen werde er selbstverständlich nachkommen. Er warnte jedoch vor der Gefahr, „dass wir in solchen Versammlungen wieder bei ‚Null anfangen‘.“ Lenßen verwies auf Nachfrage der RP darauf, dass auch bei anderen Großprojekten – etwa dem „Integrierten Handlungskonzept für das Dorf Neukirchen“ oder dem Klimakonzept genau in dieser Reihenfolge vorgegangen worden sei.