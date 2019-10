Musik in Viersen : Streifzug durch die Welt der Operetten in der Villa Marx

Streifzug durch die Welt der Operetten in der Villa Marx

Musik in Viersen

Die Sopranistin Katharina Leyhe singt in der Villa Marx. Foto: Veranstalter

Viersen Der Verein für Heimatpflege lädt für den 27. Oktober zu einem Konzert mit Sopranistin Katharina Leyhe ein.

Sopranistin Katharina Leyhe und Stephan Wehr (Flügel) versprechen einen beschwingten Nachmittag in der Villa Marx an der Gerberstraße 20. Am Sonntag, 27. Oktober, kann das Publikum dort mit ihnen einen Streifzug durch die Welt der Operetten unternehmen. Gastgeber des musikalischen Nachmittags unter dem Motto „Liebe, du Himmel auf Erden“, der um 16 Uhr beginnt, ist der Verein für Heimatpflege Viersen.