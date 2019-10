Viersen : Modell zur ambulanten Krebstherapie

Viersen Im Zentrum für Gesundheit in Viersen eröffnet die Praxis Onko-Nett. Mediziner Ralph Thoms möchte dort Patienten betreuen, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen müssen.

Der Mediziner Ralph Thoms überträgt ein Modell zur ambulanten Krebstherapie von Nettetal nach Viersen. Seit 2011 bietet er in der Nachbarstadt an einem Praxisstandort am Krankenhaus Nettetal ambulante Tumortherapie und Transfusionsmedizin an. „Die meisten Patienten bleiben gerne zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung. Schlafzeiten, Essen, Besuche können frei von den Zwängen eines stationären Aufenthaltes im Krankenhaus gestaltet werden“, erläutert er. Durch enge Zusammenarbeit mit Spezialisten verschiedener Fachrichtungen aus Krankenhaus und Praxen – etwa in den Tumorkonferenzen – werde die Behandlung für die Patienten optimiert.