Niederkrüchten : Rettungsschwimmer planen neue Angebote

Niederkrüchten „Wir hoffen auf eine Zukunft für das Freibad in Niederkrüchten“, sagt Dirk Zilz, Ausbildungsleiter bei der 250 Mitglieder zählenden Niederkrüchtener Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG).

Die Schließung der Schwimmstätte hat Konsequenzen für die Vereinsarbeit der DLRG. Deshalb fiel in diesem Jahr der Wachdienst komplett aus. Jetzt sucht der Vorstand nach Trainingsalternativen für die jungen und neu ausgebildeten Rettungsschwimmer. So könnte laut Zilz der Wachdienst an Nord- und Ostsee in den Ferienmonaten unterstützt werden.