Schwalmtal : Schwalmtaler bereiten sich auf „Neller Advent“ vor

Info

Vorstellungen Für den „Neller Advent“ gibt es zwei Termine: am Mittwoch, 27. November, und am Donnerstag, 28. November. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Michael in Wadniel.

Karten Der Eintritt ist frei; Spenden sind erbeten. Platzkarten gibt es am Dienstag, 5. November, ab 17 Uhr in der Bibliothek am Markt in Schwalmtal-Waldniel.