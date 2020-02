Neues Angebot in Brüggen : Neues Fitnessstudio an der Borner Straße

Brüggen Mitte Februar beginnt der Innenausbau. Spätestens Mitte Mai ist die Eröffnung geplant.

Grossmann führt bereits seit 2015 ein „Clever fit“-Studio am Rosental in Nettetal-Lobberich. Er habe gezielt nach einer passenden Immobilie in der Nähe von Nettetal gesucht und sei an der Borner Straße in Brüggen fündig geworden. Noch suche er Mitarbeiter, etwa Interessenten für ein duales Studium mit dem Abschluss Bachelor oder Azubis als Sport- und Gesundheitstrainer.

Leiter der neuen Brüggener Filiale wird Tim Schäfer (28). Er ist bereits seit zehn Jahren in der Fitnessbranche tätig, hat unter anderem an der privaten IST-Hochschule in Düsseldorf seinen Abschluss in Fitnessökonomie und -wissenschaft absolviert. Zuhause ist Schäfer in Viersen-Dülken. Jetzt freut er sich auf seine neue Aufgabe; darauf habe er sich am Standort Nettetal vorbereiten können. Was ihm am „Clever fit“-Franchise-System gefällt: „Die zahlreichen internen Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten“, sagt Tim Schäfer.