Unfall in Schwalmtal-Waldniel : Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Schwalmtal Die Autofahrerin kümmerte sich nur kurz um den gestürzten Radler und fuhr dann weiter. Die Polizei sucht sie und weitere Zeugen.

Ein Pedelecfahrer (59) aus Schwalmtal ist bei einem Unfall am Freitag um 9.45 Uhr leicht verletzt worden. Der Mann fuhr laut Polizei am Radweg der Nordtangente in Richtung Kreisverkehr Amerner Straße: Als er in diesen einfuhr, kam von links ein Auto. Dessen Fahrerin missachtete laut Polizei die Vorfahrt des Radlers. Er bremste, stieß gegen das Auto und stürzte. Die Polizei sucht jetzt die beteiligte Autofahrerin und Zeugen. Kontakt unter Ruf 02162 3770.