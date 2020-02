Wohlfahrtsverband : 100 Jahre Caritas in Viersen

Günter Neumann, Vizevorsitzender des Caritasrats, Harald Jansen, Vorsitzender des Caritasrats, Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD), Prof. Dr. Andreas Wittrahm, Leiter des Bereichs Facharbeit und Sozialpolitik beim Caritasverband für das Bistum Aachen, Bundestagsabgeordneter Uwe Schummer (CDU) und Landrat Andreas Coenen (CDU) bei der Jubiläumsfeier in der Viersener Festhalle. Foto: Martin Röse

Viersen 1920 gründete sich der Ortsverband der Caritas in Viersen. Ab den 30er-Jahren war der Verband über die Stadtgrenzen hinaus auch im Kreis Kempen-Krefeld aktiv. Heute zählt er 580 hauptamtliche und rund 340 ehrenamtliche Mitarbeiter, die im Kreis Viersen eingesetzt sind.

Um 1912 verfolgten in Viersen mehrere Vereine und Organisationen dasselbe Ziel: Männern, Frauen und Kindern helfen, die in Not geraten sind. Die Caritas gehörte nicht dazu. Und das, so ist es zumindest in Aufzeichnungen der Caritas überliefert, plante Lehrer Richard Schulzen nun zu ändern. Er schickte einen Brief an den Deutschen Caritasverband, weil er in Viersen einen Ortsverband gründen wollte. Das Ziel erreichte er auch – allerdings erst acht Jahre später. Nach der Gründung entwickelte sich der Ortsverband der Caritas in Viersen immer weiter, er wuchs, veränderte sich, passte sich an, benannte sich um. „Es gab viele soziale Herausforderungen in den vergangenen 100 Jahren“, sagt Peter Babinetz, Vostand des Caritas-Verbandes für die Region Kempen – Viersen. „Aber was immer gleich geblieben ist, ist, dass wir Menschen in Not ganz konkret vor Ort helfen möchten. Unser Antrieb ist die christliche Nächstenliebe.“

Lehrer Schulzen wollte 1912 dafür sorgen, dass die verschiedenen katholischen Vereine in Viersen ihre Kräfte bündeln. „Heute würden wir sagen: Durch die Gründung eines Caritasverbandes sollten Synergieeffekte genutzt werden“, erläutert Babinetz. Denn Schulzen hatte damals ein Problem ausgemacht, das er beheben wollte: Jeder Verein, jede Gruppe arbeitete für sich, „wobei große Missstände sich eingerissen haben besonders in Bezug auf die Verteilung der Gaben“, schrieb er damals an den Deutschen Caritasverband. Warum es dann noch acht Jahre dauerte, bis es in Viersen einen Ortsverband gab? „Vermutlich verhinderte der Ausbruch des I. Weltkriegs die angestrebte Gründung“, sagt Christian Schrödter, neben Babinetz zweiter Caritas-Vorstand. „Öffentlich ist der Verband 1921 wirksam geworden“, ergänzt er – da habe die Caritas in Viersen laut Archiv aber schon ein Jahr existiert.

Info Von Ehrenamt bis Hauptamt Anfänge Erster Vorsitzender des Caritasverbands in Viersen war der Pfarrer Michael Schüten. Zäsur Fast 40 Jahre lang war Bernhard Brück Vorsitzender. Ihm folgte 1986 mit Peter Van Vlodrop der erste Nicht-Priester im Amt. Nachfolger waren Felix Pieroth und Ingeborg Odenthal. Peter Babinetz und Christian Schrödter bilden seit 2018 hauptamtlich den Vorstand.

Anfangs, kurz nach dem Krieg, sei es den Mitgliedern vor allem darum gegangen, „die materielle Not“ der Menschen in Viersen zu lindern, erklärt Schrödter. Doch Aufgabe sei auch gewesen, bei seelischer und gesundheitlicher Not zu helfen. Ab Anfang der 30er-Jahre sei der Caritasverband auch im Gebiet des damaligen Kreises Kempen – Krefeld aktiv gewesen. Während der NS-Zeit habe die Caritas als Wohlfahrtsverband der Kirche unter dem Schutz des Konkordates (Staatskirchenvertrags) gestanden. „Sie wurde jedoch überall in Deutschland bedroht und eingeengt. Dennoch arbeitete der Verband weiter.“

Nach dem II. Weltkrieg erfüllten die Helfer der Caritas neue Aufgaben. „Es herrschte bittere Not, es gab keine institutionellen Strukturen mehr, und die kirchlichen Netzwerke mussten wieder aktiviert werden“, sagt Babinetz. „Es war die Zeit der Ehrenamtlichen“, ergänzt er. Sie gaben Essen an Bedürftige aus, betrieben Kleidertauschstellen und Wärmestuben. Bis Ende der 60er-Jahre war die Arbeit der Caritas in der Region hauptsächlich ehrenamtlich geprägt. Dann habe die Professionalisierung eingesetzt, erzählt Babinetz. Die erste professionell betriebene Einrichtung der Caritas im Kreis Viersen war die „Tagesbildungsstätte für geistig behinderte Kinder“ in Grefrath-Oedt, die 1969 eröffnet wurde. Daraus gingen später die integrativen Familienzentren St. Christophorus in Dülken und St. Clemens in Süchteln hervor. Mitte der 70er-Jahre hatte die Caritas dann ihren ersten hauptamtlichen Geschäftsführer, 1974 wurde der Ortsverband in Caritasverband für die Region Kempen – Viersen umbenannt, und eine neue Satzung trat in Kraft.

Mittlerweile hat der Caritasverband 580 hauptamtliche und rund 340 ehrenamtliche Mitarbeiter. „In mehr als 30 Einrichtungen und Diensten unterstützen wir pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige, Familien, überschuldete Frauen und Männer, ehrenamtlich Engagierte, Trauernde sowie Senioren bei der Lebensgestaltung im Ruhestand“, sagt Babinetz. Ein Schwerpunkt der Arbeit sei die Pflege alter und kranker Menschen in der Region: Der Verband unterhält sechs Pflegestationen, vier Tagespflegen und drei Altenheime. Wesentliche Aufgabe sei mittlerweile auch, Fachkräfte zu gewinnen, ergänzt Schrödter – „damit wir die Menschen auch in Zukunft gut unterstützen können“. So hat der Caritasverband etwa gemeinsam mit dem Allgemeinen Krankenhaus Viersen und dem St.-Irmgardis-Krankenhaus Süchteln im Dezember 2019 eine Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe gegründet, um Fachkräfte auszubilden und danach möglichst in der Region zu halten. Fachkräfte wie Sandra Kessel: Die 24-Jährige hat ihre Ausbildung bei der Caritas 2018 abgeschlossen, sie arbeitet im Seniorenheim Paulus-Stift in Viersen. Natürlich werde sie in der Altenpflege auch mit Leid konfrontiert, „aber man kann auch viel Leid lindern“, sagt sie. „Auf die Station zu kommen, ist manchmal, wie nach Hause zu kommen“, ergänzt Kessel. „Es gibt immer neue Herausforderungen, jeder Tag ist anders. Das ist toll.“

Peter Babinetz (l.) und Christian Schrödter mit Altenpflegerin Sandra Kessel. Foto: Caritasverband

Bis 2009 wurde am neuen Haus der Caritas an der Heierstraße in Viersen gebaut. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Meilenstein: Die Eröffnung des „Haus der Caritas“ 2010 mit Geschäftsstelle und Paulus-Stift. Foto: Caritasverband