Schwalmtal : Landwirte fürchten um Existenz

Schwalmtal Die neue Düngemittelverordnung, das Freihandelsabkommen mit Südamerika: Auch in Schwalmtal sind die Landwirte unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen. Sie werben um größere Unterstützung bei den Kunden.

Wenn Frank Kleinbie­len, Landwirt aus Schwalmtal-Eicken, morgens den großen Kuhstall betritt, dann kann er jedes seiner Tiere mit Namen begrüßen. „Da steht Teddy“, sagt er und streichelt einer braun-weiß gefleckten Kuh den großen Kopf. Rund 500 Tiere gehören zum Mast- und Milchviehbetrieb, den Kleinbielen gemeinsam mit seinem Bruder Clemens führt. Zusätzliche Erträge in Form von Strom liefert eine Biogasanlage, die mit der Gülle der eigenen Tiere betrieben wird. Durch den hohen, offenen Stall schleicht eine orangefarbene Katze. Doch die Idylle trügt: Die beiden Landwirte fürchten – wie viele ihrer Nachbarn in Schwalmtal – um ihre wirtschaftliche Existenz. „Wir wollen keine Subventionen, sondern faire Preise für unsere Produkte“, sagen sie.

Die Landwirte sollen weniger Dünger verwenden, damit die Nitratbelastung im Grundwasser, die im Kreis Viersen sehr hoch ist, langfristig reduziert wird. Clemens Kleinbielen beschreibt die daraus entstehenden Probleme: „Wenn wir jedes Jahr weniger düngen, haben wir jedes Jahr weniger Erträge.“ Irgendwann würde der Ertrag dann gegen null gehen. Außerdem drohe bei geringerer Düngung ein Qualitätsverlust, wie Ackerlandwirt Markus Hansen etwa für den Weizen erläutert. Der Gehalt an Stärke im Weizen sinke, er könne nicht mehr zum Brotbacken genutzt werden, sondern nur noch als Futterweizen. Dadurch sinken die Einnahmen. Eine weitere Konsequenz beschreibt Simone Rosendahl: „Wir müssen den Dünger länger lagern. Dafür brauchen wir Lagermöglichkeiten.“ Diese könnten bis zu 500.000 Euro kosten. Dies sei viel Geld, das kaum jemand in unsicheren Zeiten investieren könne.

Der Mercosur-Vertrag zwischen der Europäischen Union sowie Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay ist ein Freihandelsabkommen. Landwirte fürchten eine stärkere Konkurrenz. Laut Frank Kleinbielen werde in Feedlots für Rinderherden „keine artgerechte Tierhaltung“ betrieben. Die Tiere würden mit Hormonen behandelt, damit sie schneller wachsen. Die Bedingungen, auch für die Arbeitskräfte, seien mit denen der örtlichen Bauernhöfe nicht zu vergleichen. „So billig können wir nicht produzieren“, so Kleinbielen.

„Wir wollen Lebensmittel in guter Qualität herstellen und dafür faire Preise erhalten“, sagen die Brüder Kleinbielen, Simone Rosendahl, die Milch- und Ackerlandwirte Markus Hansen, Matthias Jorees sowie Milchbauer Matthias Stapper. Ähnlich wie einen Mindestlohn sollte es auch Mindestpreis für landwirtschaftliche Produkte geben. Zudem wünschen sich die Landwirte größere Akzeptanz und Unterstützung bei den Verbrauchern. Zwar würden Umfragen zufolge 70 Prozent der Deutschen Wert auf eine artgerechte Nutztierhaltung legen, aber nur 16 Prozent von ihnen würden dies auch an der Kasse zeigen, indem sie Fleisch aus artgerechter Haltung einkaufen würden. „Kaufen Sie regional ein, wählen Sie zertifiziertes Fleisch“, lautet ihr Appell.

„Wir suchen politische Unterstützung auf lokaler sowie auf Landes- und Bundesebene“, sagt Clemens Kleinbielen. Traktorkonvois von protestierenden Bauern gab es schon mehrfach im Kreis Viersen, noch in dieser Woche haben Landwirte aus dem Kreis eine Petition an die Bundestagsabgeordnete Uwe Schummer (CDU) und Udo Schiefner (SPD) übergeben. Ab sofort werden in den Hofläden in Schwalmtal Blühmischungen an die Kunden verteilt. Damit beteiligen sich die örtlichen Landwirte an der Aktion „Gemeinsam für ein buntes NRW“ der Bauerninitiative „Land schafft Verbindung“. Damit soll jeder einen Beitrag leisten, um mehr Lebensräume für Insekten zu schaffen.