Niederkrüchten : CDU-Anträge setzen auf Nachhaltigkeit

Niederkrüchten Für die Ratssitzung am 18. Februar hat die CDU-Fraktion zwei Anträge gestellt, die Natur und Nachhaltigkeit betreffen. So regt die CDU-Fraktion an, die an der Overhetfelder Straße neu entstandene Lärmschutzwand zu begrünen.

Im Rahmen der Aktion „Niederkrüchten blüht“ sollten dazu standortgerechte Gehölze, Sträucher und Kletterpflanzen verwendet werden. Außerdem wären Nistkästen und Trinkmöglichkeiten für Vögel zum Ausgleich des versiegelten Geländes eine sinnvolle Ergänzung, so die CDU. Der zweite Antrag fordert nachhaltiges Bauen in der Gemeinde Niederkrüchten. Vorbild ist der Neubau des Kreisarchivs nach den Prinzipien der zirkulären Wertschöpfung. Das heißt, alle Baustoffe und Einrichtungsgegenstände sollen wiederverwendbar sein und das Gebäude mehr Energie erzeugen als verbrauchen. Die CDU-Fraktion möchte das nachhaltige Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden in Niederkrüchten voranbringen. Sie regt an, alle anstehenden Sanierungen, Ergänzungs- und Neubauten nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit umzusetzen.

(hb)