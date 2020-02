Wirtschaft in Viersen : Was nach Möbel Klinkhamels kommt

Das Unternehmen Uni-Polster/Polster Trösser soll in den bisherigen Küchentrakt (links) ziehen, die Firma SB Möbel Boss in das Hauptgebäude von Möbel Klinkhamels. Foto: Klinkhamels

Spätestens Ende März stellt das Viersener Traditions-Möbelhaus seinen Betrieb ein. Für die Immobilien des Familienunternehmens sind jetzt zwei Mieter aus der Möbelbranche gefunden. Rund 50 Jobs entstehen.

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Viersen und Umgebung, als im Dezember vergangenen Jahres das Traditionsmöbelhaus Klinkhamels bekanntgab, dass es seinen Betrieb einstellen werde. Spätestens am 31. März soll es so weit sein, erklärte Oliver Klinkhamels, Geschäftsführer des 1932 gegründeten Familienunternehmens, jetzt im Gespräch mit unserer Redaktion. Von den ursprünglich 50 Mitarbeitern sind aktuell noch 35 an Bord.