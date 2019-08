Oktoberfest in Brüggen-Born : 2000 Besucher werden zur Borner Wiesn erwartet

Oktoberfest in Brüggen-Born

Bald ist es wieder so weit: Die elfte Auflage der Borner Wiesn findet statt am Samstag, 21. September. Gastgeber der erfolgreichen Veranstaltung ist erneut die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Born.

Bei der Borner Wiesn vermischt sich bayerisches Ambiente mit niederrheinischer Fröhlichkeit. Die Eintrittskarten für das Festzelt mit rund 2000 Sitzplätzen, zahlreichen Stehplätzen an insgesamt drei Theken und großer Tanzfläche, sind der Erfahrung vergangener Borner Wiesn nach ausschließlich im Vorverkauf erhältlich.

Die Bruderschaft rechnet nicht nur mit treuen Besuchern, sie freut sich auch auf neue Gäste, die in Dirndl und Lederhose feiern. Zu genießen und zu trinken ist das Wiesnbier der Löwenbräu-Brauerei, ganz nach dem großen Vorbild in München. Aber Vorsicht: Das Löwenbräu-Oktoberfestbier enthält 6,1 Prozent Alkohol. Damit es bekommt, gibt’s als Grundlage Brezn, Weißwürstl, Hähnchen, Leberkäs, Haxn, Sauerkraut. Vertraut machen müssen sich die Besucher auch mit der Oktoberfest-typischen bayerischen Zählweise – zumindest bis Drei, denn so weit reicht das bekannte Kommando „Oans, zwoa, drei gsuffa!“.