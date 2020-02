Fußball-Oberliga : „Auf keinen Fall etwas abschenken“

Für den Nettetaler Trainer und sein Team geht’s gleich im ersten Spiel um viel.

Schwan Die Stimmung ist gut, aber nicht erst jetzt. Wir haben schon bei der Weihnachtsfeier trotz der vielen Negativerlebnisse angefangen, uns einzuschwören. Wir wollen uns in den restlichen Spielen als Team präsentieren, angreifen und auf keinen Fall etwas abschenken. Wir haben bei Hallenturnieren und in Testspielen Erfolgserlebnisse gesammelt, das hat Positives bewirkt. Wir freuen uns auf Sonntag.

Schwan Der Abstand ist natürlich groß, aber mit Erfolgen zu Beginn, ist man schnell auch wieder im Rennen. Es zeichnet sich ab, dass wieder über 40 Punkte nötig sind, um die Klasse zu halten. Also brauchen wir aus 16 Spielen noch zehn Siege. Aber so weit gucke ich gar nicht. Wir als Trainerteam sehen eine Mannschaft, die in jedem Training Gas gibt und nichts abschenken will. Und wir haben ja kaum etwas zu verlieren. Im Gegenteil, wenn wir es noch schaffen würden, wäre das sensationell.