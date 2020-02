Handball-Regionalliga : Zutaten fürs Topspiel sind angerichtet

Dirk Wolf, Trainer des TV Korschenbroich, wird in Oppum wohl wieder viel zu gestikulieren haben. Auf seine Mannschaft wartet ein Spitzenspiel gegen den Primus. Foto: Michael Jäger

Der TV Korschenbroich reist am Freitagabend als Tabellenzweiter der Handball-Regionalliga zum Primus TuS Opladen.

Am Freitagabend steigt das Topspiel der Liga, wenn der Tabellenzweite TV Korschenbroich beim Spitzenreiter TuS Opladen seine Visitenkarte abgibt. Für die Gäste sicherlich noch einmal die Chance, das Titelrennen spannend zu machen. Sie können den Rückstand auf drei Punkte verkürzen, denn bei der Ausgeglichenheit der Liga, wird Opladen sicherlich auch noch Federn lassen. Spannung pur gab es bereits im Hinspiel, wo sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegneten. Es war eine sehr intensive und hochklassige Begegnung, die die Opladener letztlich mit einem Treffer zwei Sekunden vor dem Abpfiff mit 24:23 entschieden.

Der Punktevorsprung der Gastgeber resultiert vornehmlich daraus, dass sie bis dato die konstanteste Mannschaft in dieser Regionalliga-Saison stellen. „Opladen hat sich eben weniger Patzer erlaubt und ist somit auch verdient Tabellenführer“, betont der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf. Auch wenn er vor einigen Wochen forderte, dass sein Team auswärts mit dem gleichen Engagement auftreten solle und gleich von der ersten Sekunde an in der Partie zu sein, kann bei den Korschenbroichern kaum von einer Auswärtsschwäche gesprochen werden.

Info Gut ausgebildete Spieler beim Primus Opladen Ausgeglichen Bei den Gastgebern gibt es keinen Spieler, den es hervorzuheben gilt, können sie doch auf eine ausgeglichene Mannschaft bauen. Die Spieler sind alle sehr gut ausgebildet und auch variabel einsetzbar. Defensive Zudem agiert Opladen stets sehr diszipliniert und kann wie auch der TV Korschenbroich auf eine starke Abwehr bauen.

Auf fremden Parkett gab es zuletzt zwar ein 28:30 in Weiden, doch dort haben aber auch die Mannschaften aus Opladen und Langenfeld verloren, also zwei absolute Spitzenteams der Regionalliga. Dann stehen noch die 25:29-Niederlage in Langenfeld und ein 23:27 in Aachen zu Buche. Das allerdings kann durchaus passieren, sind die Aachener doch alles andere als eine Laufkundschaft, was sich auch darin zeigt, dass sie punktgleich mit dem TV Korschenbroich auf dem dritten Tabellenplatz rangieren.

Dass die Opladener Heimrecht genießen, macht sie eventuell leicht zum Favoriten, dennoch bestehen für den TVK durchaus Chancen, das Parkett siegreich zu verlassen. Die erste Voraussetzung dafür ist geschaffen, denn die Korschenbroicher plagen zumindest aktuell keinerlei personelle Sorgen. Die Stimmung im Training diese Woche war gut. „Wir freuen uns auf das Spiel, und die Mannschaft ist auch hochmotiviert“, so Wolf. „Allerdings müssen bei uns auch alle Rädchen ineinander greifen, um eine Chance zu haben. Wir fahren zwar mit Respekt nach Opladen, haben aber keine Angst und hoffen, dass wir von unseren Fans lautstark unterstützt werden.“