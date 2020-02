Grossmann-Gelände : „Urbanes Quartier“ auf Grossmann-Areal

Der Insolvenzverwalter hat das Grossmann-Gelände an der Wittkuller Straße in Wald verkauft. Foto: Meuter, Peter (pm)

Wald Der Immobilienmakler und Chef des Unternehmens „Raumvision by msd immobilien GmbH“, Sam Jordan, will auf dem rund 43.000 Quadratmeter großen Gelände an der Wittkuller Straße ein „Leuchtturmprojekt“ verwirklichen.

Sam Jordan hat große Pläne. Nicht nur mit dem von ihm erworbenen Signalhaus an der Kasernenstraße in der Solinger City. Der Immobilien-Makler und Chef des Unternehmens „Raumvision by msd immobilien GmbH“ hatte jüngst auch das mehr als vier Hektar große Gelände der Pleite gegangenen Stahlgießerei Grossmann an der Wittkuller Straße in Wald erworben.

Jordan will dort „ein Leuchtturmprojekt“ schaffen und auf dem Weg dorthin die Bevölkerung mitnehmen. „Das ist mir als Solinger sehr wichtig“, sagt der 53-jährige Unternehmer. Denn die Klingenstadt, so die Einschätzung von Sam Jordan, habe viele gute Unternehmen und von daher auch sehr viel Potenzial. Aber Veränderung sei jetzt angesagt, meint Jordan. Ihm schwebt „ein kommunaler Wettbewerb mit anderen Städten“ vor.

Info Maschinen und Anlagen verkauft Insolvenz Im Frühjahr 2016 war für die traditionsreiche Eisen- und Stahlgießerei Grossmann, die 1853 gegründet worden war, das endgültige Aus gekommen. Binnen Jahresfrist wurden Maschinen und Anlagen der Gießerei veräußert. Das Insolvenzverfahren ist trotz des Verkaufs des Geländes noch nicht abgeschlossen.

„Kreative Ideen ohne Sorgen aussprechen und einbringen“, dies sei bei der Entwicklung des Grossmann-Areals erforderlich. Jordan schwebt dort „ein urbanes Quartier mit hohem Freizeitwert und viel Grün“ vor. „Die Menschen, die dort einmal arbeiten oder wohnen, sollen sich wohlfühlen“, ergänzt der Immobilien-Experte.

Einfach sagen, dort müsse 90 Prozent Gewerbe und in Randbereichen Wohnbebauung hin, das sei für die Entwicklung des ehemaligen Geländes von Deutschlands ältester Stahlgießerei zu kurz gegriffen. „Das könnten wir sofort umsetzen, hier könnten wir kurzfristig liefern. Aber die Frage ist doch, ob so etwas gewollt und angenommen wird“, meint Jordan.

Von daher sollen nun erst kreative Ideen für das rund 43.000 Quadratmeter große Areal entwickelt und auf die Umsetzbarkeit überprüft werden. „Wir haben keinen Zeitdruck“, sagt Jordan, zumal die Mietverträge der auf dem Gelände an der Wittkuller Straße tätigen Betriebe beim Erwerb übernommen und verlängert worden sind. Mehr als zehn Unternehmen sind an der Wittkuller Straße noch vor Ort, unter anderem eine Kfz-Werkstatt, ein Scherenmonteur, überdies wurden auch Lagerflächen angemietet.

Der Boden des Areals an der Wittkuller Straße macht Sam Jordan keine Sorgen. Ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten lässt ihn zu dieser Einschätzung kommen. „Wesentliche Altlasten bestehen mit Ausnahme einiger oberflächennahen Verunreinigungen nicht“, hatte auch Insolvenzverwalter Dr. Marc D’Avoine mit Blick auf die Ergebnisse eines Bodengutachtens erklärt.

Klar ist aber: Eine weitere Gießerei-Nutzung an der Wittkuller Straße ist ausgeschlossen. Das sei schwer vorstellbar, zumal die Wohnbebauung ziemlich nahe an das ehemalige Unternehmen herangerückt ist. Was auf dem Gelände nahe des Walder Stadtkerns alles möglich sein könnte, das untersuchten junge Architekten im Sommer im Rahmen eines europäischen Wettbewerbs mit dem Ziel, innovative städtebauliche und architektonische Lösungen zu entwickeln. „Wir werden die Ergebnisse dieses Wettbewerbs beziehungsweise die Vorschläge mit dem Erwerber besprechen“, sagte Stadtdirektor Hartmut Hoferichter auf Anfrage unserer Redaktion, nachdem klar war, dass Sam Jordan das Grossmann-Gelände gekauft hatte.

Städtebauliches Entwicklungspotenzial hat die nah der Walder City gelegene Fläche. Das sieht auch Sam Jordan so: „Wir wollen mit der Entwicklung der Fläche dort ein positives Signal setzen.“