Konzert im Corneliusforum St. Tönis : Die „medlz“ und die Lieder, die sie prägten

Stimmen, Choreografie und Show der „medlz“ kamen beim Publikum gut an. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Die Band aus Dresden war zu Gast im Corneliusforum. Die 220 Gäste in Tönisvorst waren von Show, Choreografie und den Stimmen der Sängerinnen begeistert.

Weil aber viele Lieder den Geschmack der 220 Gäste im Corneliusforum treffen, die Stimmen der „medlz“ richtig gut sind, Choreografie und Show gut ankommen, gibt es am Ende stehenden Beifall. Zwischen Poppoesie und Techno, Take That, den Söhnen Mannheims, Kinderliedern aus Ost und West und einem Song von Conchita Wurst, der es mit den James-Bond-Titelsongs aufnehmen kann, changiert das Repertoire der Frauenband.