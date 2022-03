Wirtschaftsförderung Tönisvorst : Fachkräftemangel – Workshop soll Unternehmern helfen

Tönisvorst Viele Unternehmen klagen über den Fachkräftemangel. Ein Workshop der Wirtschaftsförderung Tönisvorst soll Unternehmern nun dabei helfen, potenzielle Bewerber auf die eigene Firma aufmerksam zu machen.

Mitarbeiter und erst recht Fachkräfte zu finden, wird für viele Firmen immer schwieriger. Markus Hergett, Wirtschaftsförderer der Stadt Tönisvorst, hört diese Sorgen der Unternehmer immer wieder, wie er berichtet. Den Mitarbeitern eine gute Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen zu bieten, reiche allein nicht aus, man müsse auch dafür sorgen, dass dies den potenziellen Bewerbern bekannt wird – „Employer Branding“ lautet das Stichwort, also der Aufbau einer Arbeitgebermarke. Aus diesem Grund hat Hergett in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Viersen und Competentia, dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf NRW, einen Workshop mit dem Titel „Raus aus der Unsichtbarkeitsfalle“ initiiert.

Am Dienstag, 26. April, 12 Uhr, findet dieser mehrstündige Workshop für maximal 35 Teilnehmer im Restaurant Ravvivi an der Hochstraße 21 in St. Tönis statt. „Bei der Konzeption ist großer Wert darauf gelegt worden, nicht nur gute Referenten zu bekommen, sondern den Workshop vor allem auf seinen Nutzen für die Tönisvorster Unternehmen hin von Grund auf zu konzipieren. Jedes teilnehmende Unternehmen hat die Chance, seine Mehrwerte mitzunehmen“, verspricht Hergett.