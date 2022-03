Badminton Club Tönisvorst : Zweite Mannschaft steigt in die Bezirksklasse auf

Frank van Soest (v.l.), Melina Kothen, André van Neer, Linda Gövert, Andreas Erkens, Saskia Deserno, Sven Soyk und Carsten Adenheuer freuen sich über den Aufstieg. Foto: Badminton Club Tönisvorst

Tönisvorst Für die zweite Mannschaft des Badminton Clubs Tönisvorst (BCT) endete die Saison 2021/2022 sehr erfolgreich. Am letzten Spieltag konnte sich der BCT mit einem 7:1 gegen den Hülser SV 2 die Meisterschaft in der Kreisliga Süd sichern und steigt damit in die Bezirksklasse auf.

Die Hinrunde begann mit einem Unentschieden beim ersten Auswärtsspiel in Hüls recht enttäuschend. Die nächsten Spiele konnte die zweite Mannschaft jedoch für sich entscheiden und damit einen der oberen Tabellenplätze sichern. Die Stimmung wurde jedoch recht schnell getrübt, da aufgrund eines Meldefehlers zwei Spiele gegen die zweite Mannschaft des BCT gewertet wurden. Die einzige Möglichkeit, doch noch die Führung wiederzuerlangen, bestand darin, das Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Kempen zu gewinnen. Am Ende konnte sich der BCT mit einem 6:2 Sieg die Tabellenführung zurückerkämpfen. Mit dem darauffolgenden gewonnenen Spiel gegen den Hülser SV 2 konnte sich die zweite Mannschaft den Aufstieg endgültig sichern.