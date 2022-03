Stadt Tönisvorst : Ordnungsdienst hat 325 Corona-Bußgelder verhängt

Tönisvorst Wie sehr die Corona-Pandemie die Mitarbeiter der Tönisvorster Stadtverwaltung beschäftigt, stellte jetzt Fachbereichsleiter Philipp Sieben den Mitgliedern des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Verkehr in seinem zweiten Zwischenbericht vor.

In den Hochzeiten der Pandemie habe die Verwaltung beispielsweise die Einhaltung der Quarantäne überwacht, Hygienekonzepte geprüft, sich regelmäßig mit dem Corona-Krisenstab des Kreises Viersen ausgetauscht und die Impfaktion im alten Rathaus in St. Tönis mit Dr. Friedhelm Caspers organisiert – „das ist mehr Arbeit, als zwei Tische aufzustellen“, sagte Sieben.

Auch Bußgelder wurden von den Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) verhängt – insgesamt 325, sagte Sieben. Zwölf davon seien noch in der Bearbeitung, 33 noch in der gerichtlichen Klärung, was ebenfalls Kapazitäten der Stadtverwaltung binde.