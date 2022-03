Fahrradfahren im Kreis Viersen : Radknotenpunktkarte ist kostenlos verfügbar

Kreis Viersen Radfahren ist im Kreis „en vogue“. Eine Hilfe für spontane oder geplante Radtouren ist die Karten mit den Knotenpunkten des Kreises Viersen. So lassen sich Touren, je nach Lust und Laune, verkürzen oder verlängern.

„Die großformatige, kostenfreie Radknotenpunktkarte ist für die Routenplanung ideal geeignet“, so der Kreis Viersen. Sie bilde alle 119 Standorte einschließlich der Anschlusspunkte in die benachbarten Städte, Kreise und die Niederlande ab – „Route planen, die Knotenpunktnummern notieren und schon kann es losgehen“. An allen Radknotenpunkten finden die Radfahrer Infotafeln, die den jeweiligen Standort einschließlich der Umgebung in einer Kartenübersicht abbilden. Somit können die Routenverläufe auch spontan unterwegs geändert werden.

Die kostenfreie Radknotenpunktkarte und weitere Radbroschüren, wie das Tourenheft „Den Kreis auf zwei Rädern erkunden“, die Themenroute „Bahn-Radweg Kreis Viersen“ oder „Neun kommunale Rundwege“ sind im Kreishaus am Rathausmarkt 3 in Viersen, in den Servicestellen der neun Städte und Gemeinden sowie im Haus der Wirtschaft, Willy-Brandt-Ring 17 in Viersen, verfügbar. Sowohl die Karte als auch die Broschüren wurden aktualisiert und sind im Rahmen der Mitgliedschaft des Kreises in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW gefördert worden.