Willkommensgeschenk : Rucksäcke für Kinder aus der Ukraine

André Bovenschen, Kilian Keppner, Tatjana Hellmich von Schulverpflegung Keppner, die alles eingekauft hat und die Rucksäcke mit gepackt hat. Foto: Keppner

Tönisvorst/Kempen 100 kleine Rucksäcke haben die Kinder der Kempener Wiesenschule bemalt — eine Aktion von „Dein Name ist Mensch“. Zusammen mit anderen Aktionen können nun rund 500 Rucksäcke als Spende an ukrainische Kinder übergeben werden.

Auf den Tischen liegen Malbücher, Buntstifte, Süßigkeiten, Kuscheltiere – das alles und noch vieles mehr kommt in die 100 kleinen Rucksäcke, die von den Schulkindern der Grundschule Wiesenstraße in Kempen bemalt wurden. „Das ist eine Aktion von ,Dein Name ist Mensch‘ aus Krefeld zusammen mit Sven Pricken aus Tönisvorst“, sagt Kilian Keppner, der sich mit seinem Unternehmen für Schulverpflegung angeschlossen hat. Derzeit kommen viele schulpflichtige Kinder aus der Ukraine in Deutschland an. „Das ist einfach ein herzliches Willkommensgeschenk“, sagt Christin Praass von der Organisation „Dein Name ist Mensch“, die gemeinsam mit Steffi Herrmann einen Aufruf gestartet hat.

Die Aktion lief über ein soziales Netzwerk, und prompt wurde der Beitrag mehrfach geteilt. Viele haben angeboten zu unterstützen, berichtet Praass. So auch Kilian Keppner: „Ich habe dann einen Freund kontaktiert, und der war ebenfalls mit dabei.“ André Bovenschen von der Werbeagentur Kreativhof in Krefeld kümmerte sich um die Gestaltung der Rucksäcke, diese brachte Kilian Keppner dann zur Wiesenstraße, die sich der farblichen Gestaltung annahmen. „Das lief Hand in Hand, total unkompliziert“, erzählt Keppner und unterstreicht, dass gerade in Zeiten wie diesen besonders wichtig sei, dass unkompliziert geholfen werde. Insgesamt hat die Jugendorganisation „Dein Name ist Mensch“ 500 Rucksäcke gesponsert bekommen. Diese werden jetzt an Kinder in den Flüchtlingsunterkünften, die ohne ihre Eltern nach Deutschland flüchten mussten, verteilt.