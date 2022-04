Corona : 786 neue Fälle im Kreis Viersen

Der Inzidenzwert sank am Freitag im Kreis Viersen auf 1502,7 (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden am Freitag, 1. April, 786 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – 109 davon in Willich, 84 in Kempen, 44 in Tönisvorst und 39 in Grefrath.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut Robert-Koch-Institut von 1546,5 auf 1502,7. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 56 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stationär behandelt, zwei auf einer Intensivstation.

(msc)