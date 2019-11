Technische Betriebe erhöhen Gebühren : Mustermanns zahlen 19 Euro mehr

Solingen Kostentreiber bei den Gebühren der Technischen Betriebe für das Jahr 2020 sind vor allem die Straßenreinigung und die Schmutzwasser-Entsorgung. Nur die Gebühr für Niederschlagswasser sinkt im nächsten Jahr.

Die Einladung zur Gebühren-Pressekonferenz ließ Schlimmeres vermuten: „Qualität hat ihren Preis“, hieß es da. Der Preis, den Familie Mustermann (vier Personen) 2020 in Solingen zahlen wird, liegt zwar erstmals über 1000 Euro. Absolut beträgt die Mehrbelastung aber „nur“ 19 Euro. Das entspricht 1,9 Prozent (Durchschnitt der letzten zehn Jahre: 0,83 %). Von 2018 auf 2019 waren es noch knapp 36 Euro, die mehr gezahlt werden mussten. Senkungen gab es auch: in den Jahren 2015 bis 2017. Die Gebührenentwicklung im Detail.

„Bürgerkonto“ Ab Frühjahr soll es außerdem eine zweite Neuerung geben: das Bürgerkonto „Mein Solingen“. Die rund 65.000 Bescheide sollen digital abrufbar sein und so sehr viel weniger Papier verbraucht werden. „Wichtig ist: Wir bieten an. Es wird kein Zwang ausgeübt“, kommentiert Stadtdirektor Hoferichter. Es soll eine Anbindung für Hausverwaltungen geben. Geplant ist auch die Erfassung von Zählerständen. Außerdem soll die Sperrgutabfuhr digital bestellt werden können.

Wasser Dass die Gebühren sich nicht stark verändern, liegt an nicht beendeten Baumaßnahmen: Neue Abwasserkanäle konnten nicht wie geplant in Betrieb genommen werden. Außerdem gab es noch Überschüsse in Höhe von 2,2 Millionen Euro aus den Jahren 2016 und 2017.

„Es ist eine Erhöhung, die vertretbar ist“, kommentiert Stadtdirektor Hartmut Hoferichter die neu festgesetzten Gebühren. „Dahinter steckt eine Menge an Dienstleistungen.“ Die Bedarfsrechnung für 2020 wird am 20. November dem Zentralen Betriebsausschuss und am Montag, 2. Dezember, dem Finanzausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Entscheidung über die neuen Sätze fällt am Donnerstag, 5. Dezember, der Stadtrat.