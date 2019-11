Stadtfinanzen : Millionenloch erwartet – neue Sparrunde für Verwaltung und Politik droht

Solingen Die Zuweisungen des Landes fallen geringer aus, als noch bei der Einbringung des Haushalts 2020 im September angenommen worden ist. Als Konsequenz soll weiter gespart werden. Der Kämmerer kritisiert vor allem das Land.

Die Nachricht aus Düsseldorf erreichte das Rathaus am Mittwochvormittag – wobei Kämmerer Ralf Weeke (SPD) ein Blick auf die neuen Zahlen der Landeregierung genügte, um zu wissen, dass auf ihn und seine Kollegen im Solinger Verwaltungsvorstand in den kommenden Wochen noch jede Menge Arbeit warten wird.

So werden im Rahmen der Gemeindefinanzierung 2020 knapp 97 Millionen Euro in die Klingenstadt fließen. Was laut Stadtkämmerer bei weitem nicht ausreicht, um die im Haushalt veranschlagten Kosten zu decken. Dementsprechend wird Weeke bereits in Kürze seine Kollegen aus der Stadtspitze dazu auffordern, die jeweiligen Ressorts noch einmal nach Einsparmöglichkeiten zu durchforsten. „Wir müssen genau schauen, an welchen Stellen weiteres Potenzial zum Sparen besteht“, betonte der Stadtkämmerer, der in dieser Woche gleichzeitig ankündigte, den Mitgliedern des Finanzausschusses bei deren entscheidender Haushaltsklausur neue Spar-Vorschläge vorlegen zu wollen.