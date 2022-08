Blutspendeaktion in Solingen : Städtisches Klinikum ruft zu Blutspenden auf

Solingen Während das Städtische Klinikum normalerweise auf Blutkonserven des Deutschen Roten Kreuzes angewiesen ist, startet es nun auch selbst einen Aufruf zur Blutspende. Grund dafür ist ein Rückgang der Spenden im Sommer.

Sowohl Mitarbeiter, Besucher und Anwohner des Klinikums als auch alle Bürger der Stadt sind angehalten, nicht nur an diesem Tag Blut zu spenden. Bei jeder Spende werden maximal 500 Milliliter Blut entnommen. Diese Menge verkraftet ein gesunder Mensch ohne jegliche Probleme. Die Blutkonserven, die bei der Aktion zusammenkommen, gehen nicht ausschließlich an das Solinger Klinikum, sondern füllen auch die Bestände des DRK.

„Während die Anzahl an Null-Negativkonserven (Blut, das jeder erhalten kann) vor den Sommerferien noch bedenklich aussah, hat sich die Lage mittlerweile wieder ein wenig beruhigt“, erklärt Tim Lohoff. Trotzdem sei es auch jetzt besonders wichtig, Blut zu spenden, um eine solche kritische Bestandssituation in Zukunft zu vermeiden.

Mehr als 20 Anmeldungen zum Blutspende-Termin am 1. September habe es bereits gegeben, sagt Klinikum-Sprecherin Karin Morawietz. In den kommenden Tagen werden noch weitere Plakate in der Nachbarschaft aufgehängt, um so viele Leute wie möglich auf die Aktion aufmerksam zu machen.