Nach Ablehnung in Solingen : Linke und Partei für freie Periodenartikel

Die Solinger Fraktion der Linken und der Partei setzt sich für die Bereitstellung von Menstruationsartikelspendern in weiterführenden Schulen ein. Foto: dpa/Martin Schutt

Solingen Kostenfreie Periodenprodukte in Schulen seien machbar, findet die Solinger Ratsfraktion von Die Linke und Die Partei. Pilotprojekte in Nachbarstädten würden derzeit zeigen, dass ein solches Vorhaben funktioniere, schreiben die beiden Parteien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Entschluss in Düsseldorf, künftig kostenlose Periodenartikel in den Schulen zur Verfügung zu stellen, nimmt die Solinger Ratsfraktion von Die Linke und Die Partei zum Anlass, das Thema auch in der Klingenstadt wieder auf den Tisch zu bringen. „Noch im März dieses Jahres wurde unser Antrag im Haupt-, Personal- und Gleichstellungsausschuss zu Menstruationsartikelspendern in weiterführenden Schulen und öffentlichen Gebäuden abgelehnt“, schreibt die Fraktion in einer Mitteilung. Die Begründung lautete damals, dass ein solches Vorhaben organisatorisch nicht möglich sei.

Lesen Sie auch Entscheidung im Ausschuss : Düsseldorfer Schulen bekommen gratis Tampons und Binden

„Diese Einschätzung sollte dringend überholt werden“, fordern die beiden Parteien nun. „Unsere Nachbarstädte Düsseldorf und Remscheid machen es vor: In Remscheid wurde genau dies, eine Versorgung von Damenhygieneartikeln in Behörden, Schulen und öffentlichen Einrichtungen, beschlossen und mit 15.000 Euro für ein einjähriges Pilotprojekt dotiert.“ In Düsseldorf wiederum war ein Pilotprojekt an Schulen zuletzt erfolgreich abgeschlossen worden, in dieser Woche wurde dann im Düsseldorfer Schulausschuss eine entsprechende Bereitstellung der Artikel beschlossen.

Lesen Sie auch Tampons für alle : Schottisches Gesetz gegen Periodenarmut in Kraft

Das könne sich Solingen zum Vorbild nehmen, finden Die Linke und Die Partei. Die Erfahrungen aus Düsseldorf würden zeigen, „dass eine Versorgung mit Menstruationsartikeln pro Jahr und Schule sich auf etwa 180 Euro“ belaufe, abhängig von der Größe der Schülerinnenschaft, heißt es in der Mitteilung der Fraktion weiter. Daraus ergebe sich ein Jahresaufwand von „gerade einmal“ 3240 Euro, wenn man die Kosten auf alle weiterführenden Schulen und Förderschulen in Solingen beziehe, schreiben Die Linke und Die Partei. Deswegen solle man in der Solinger Politik noch einmal über dieses Thema sprechen. „Wir könnten schon wesentlich weiter sein“, schreibt die Fraktion dazu. Positiv hebt sie hervor, „dass dieses Thema immerhin im Solinger Jugendstadtrat aufgegriffen wurde und in einem Arbeitskreis behandelt wird“.

(c-st)