32,5 Millionen Euro werden investiert : Schloss Burg wird bis 2025 komplett saniert

Solingen Nach einem Jahr der Planung stehen weitere Arbeiten am nationalen Denkmal an, insbesondere das Hauptgebäude wird restauriert.

2019 ist nach ersten baulichen Fertigstellungen insbesondere „das Jahr der Planung“ gewesen, so Lütke Lordemann, um die weiteren Arbeiten an dem Denkmal von nationaler Bedeutung zu koordinieren. „Die Entwurfsplanung ist fast abgeschlossen. Nun müssen noch die konkreten Kosten ermittelt werden“, sagt Hartmut Hoferichter.

„Aktuell laufen die restlichen Arbeiten am alten Schulhaus, in dem auch das Besucherzentrum untergebracht ist“, sagt Matthias Veldboers. Die Verwaltung des Schlossbauvereins soll hier künftig einziehen. Überdies werden hier auch Spinde angelegt für größere Besuchergruppen angelegt.

2020 soll zudem mit der Restaurierung des Pferdestalls am Grabentorhof begonnen werden. Weiter geht es 2021 bis etwa Anfang 2023 mit dem Palais, dem Hauptgebäude mit den Saalbauten (Engelbertsaal, Rittersaal) und der Kapelle. „Das Herzstück der Anlage wird zusammen bearbeitet“, erklärt Matthias Veldboers. Außen am Hauptgebäude waren bereits einige Sicherungsarbeiten erforderlich. Es wurde ein Netz gespannt, weil Steine abbröckelten.

Sind die Sanierungsarbeiten im und am Hauptgebäude im Gang, muss in dieser Zeit das Bergische Museum in andere Räume verlagert werden. Ritterspiele, die ansonsten im Brunnenhof stattfinden, werden auf dem Schlossplatz angeboten. Auch die Reparatur der Außenmauern der Schlossanlage stehen im nächsten Jahr auf dem umfangreichen Sanierungsprogramm. „Im Anschluss geht es in die Fläche“, so Lütke Lordemann und Veldboers.