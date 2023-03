77. Internationale Bergische Kunstausstellung „Gummi“-Dinos machen Jury froh

Ein Forum bietet die Austellung vielfach Absolventen der Düseldorfer Kunstakademie, die schon durch überregionale Austellungen bekannt sind oder am Anfang einer viel versprechenden Karriere stehen. Sie läuft in diesem Jahr vom 15. September bis zum 29. Oktober. Am Ende wird die Stadt-Sparkasse Publikumspreise verleihen, über die die Besucher mit ihrer Stimme entscheiden können.