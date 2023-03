Landgericht Wuppertal Neue Erkenntnisse im Messerstecher-Prozess

Der Zeuge berichtete auch, davon gewusst zu haben, dass es schon zuvor eine Prügelei zwischen dem Wirt und den Angeklagten gegeben haben soll. Er habe ein „ungutes Gefühl“ gehabt an diesem Abend. Ein anderer Gast habe ihm die Frage nach den Männern, die am Vortag in die Prügelei verwickelt gewesen seien, so beantwortet: „Das waren die Jungs von dem Friseursalon.“ Einer von denen habe dabei wohl seine Brille in der Kneipe verloren. Und es sei kurz vor der Tat jemand da gewesen, der diese habe abholen wollen. Der Wirt habe den Mann weggeschickt, ohne ihm die Brille mitzugeben. Später seien die Angeklagten selbst zum Lokal gekommen, und die Lage sei schnell eskaliert.