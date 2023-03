Gastronomie in Solingen und Remscheid Wenn trotz Reservierung der Tisch leer bleibt

50 Euro. So viel musste Amai Hernandez in Hamburg zahlen, als er online Plätze im Restaurant reservierte und dann verhindert war. „No Show“ heißt das in der Gastronomie und ist in Hamburg und anderen Großstädten wie Düsseldorf und Köln schon seit Jahren ein Thema. In Solingen eher nicht, obwohl das Nicht-Erscheinen von Gästen auch hier immer wieder für Ärger sorgt – was Amai Hernandez aus eigener Erfahrung weiß: Sein Vater Pedro führt das „Casa Pedro“ in der Gräfrather Altstadt. „Da kann man nichts machen“, sagt der Sohn. „Viele rufen nicht einmal an, um abzusagen.“