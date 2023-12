Unternehmen in Radevormwald Gira erhält den „Oscar“ der Baubranche

Welche Unternehmen den Preis erhalten, wird dabei anders als bei anderen Preisverleihungen nicht von einer Jury entschieden. Grundlage der Entscheidung bildet stattdessen eine groß angelegte Befragung unter Planern aus deutschen Architektenbüros. Insgesamt nahmen in diesem Jahr 1949 Vertreter an der multimedialen Befragung der Heinze Marktforschung teil und kürten die Gewinner unter rund 200 verschiedenen Firmen, Marken und Herstellern. Neben Gira konnte sich zum Beispiel Brillux in der Kategorie Farben und Lacke oder Viessmann Deutschland in der Kategorie Heiztechnik durchsetzen.