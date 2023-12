Lokales Engagement Neusser Heimat-Preis geht an Ingrid Schäfer

„Ihr vorbildliches Engagement ist Zeichen einer lebendigen und solidarischen Stadtgesellschaft“, wandte sich Bürgermeister Reiner Breuer an die Preisträger. Die durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen bereitgestellten Fördermittel in Höhe von 5000 Euro, erhöht die Stadt Neuss zur Stärkung des lokalen Ehrenamtes auch in diesem Jahr. So erhält der erste Preis 3750 Euro und zwei zweite Plätze jeweils 1875 Euro.