Mottowoche an Solinger Schulen Abiturienten werfen sich in Schale

Am Donnerstag geht es für die Vogelsänger dann in Schlafsachen in die Schule – dafür aber ohne Schultasche. Unterrichtsmaterial gilt es auf anderem Wege zu transportieren. Und am Freitag, dem allerletzten richtigen Schultag vor den Prüfungen, steht am Walder Gymnasium nicht nur das ebenso verwegene wie frei interpretierbare Kostüm-Motto „Mafia“ auf dem Programm, sondern auch gleichzeitig der Abigag mit seinen typisch anarchischen Späßen.